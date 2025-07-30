蔡英文憶昔日與李登輝聊天　大部分沒聽懂

《PROTOTYPE：民主先生2.0 數位李登輝特展》，蔡英文、陳建仁、王金平等人出席。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月30日電（記者 黃筱筠）由李登輝女兒李安妮策劃的《PROTOTYPE：民主先生2.0 數位李登輝特展》今天開幕。AI讓2020年7月過世的李登輝“獻聲”，他用閩南語說希望台灣民主要更深化、要更團結，也提到大家可以利用先進科技跟他相會，讓年輕一代未完成改革要大家一起努力。



蔡英文致詞時則爆料，李登輝當年與她這個政治素人一對一坐下來聊天，“我們聊天的內容，跟各位報告，他講的比較多一點啦”。“事實上我不但不是每個字都聽得懂，而是大部分都沒聽懂”。結果引來台下一陣笑聲。



今年是李登輝逝世5周年。數位李登輝特展於30日起在台灣圖書館開幕，並將展出長達兩年。透過生成式AI與多模態互動技術，讓已故李登輝“數位重生”，以嶄新方式與社會對話，開啟民主精神與未來同行的新篇章。



這場開幕儀式也邀請到多位與李登輝生前關係不錯的政治人物出席。包括：蔡英文、陳建仁、前“立法院長”王金平、“教育部長”鄭英耀、日本台灣交流協會代表片山和之、“國史館”長陳儀深、黃昆輝教育基金會董事長黃昆輝等人。



大家在參觀數位展時，也與李登輝數位合影，當王金平與李登輝合影時，蔡英文還在一旁稱讚王金平說這張照片很帥。



蔡英文致詞提到自己還是學者時，只是一位政治素人，但李登輝常常找她單獨對話，那時候她只是一個學者、“國安會”諮詢委員。不知道為什麼要挑一個政治素人聊天，大部分是李登輝講比較多一點，她是坐著聽。



蔡英文還說，大家會想問聽懂李登輝說什麼嗎？李身上有很文化與人生經驗、歷練，不會期待每個字都聽懂，大部分也都沒有聽懂，李登輝會用台語、日語、中文與英文，對她來說是很吃力過程，但是可以感受到李登輝想要說什麼。