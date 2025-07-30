台北故宮鎮館之寶翠玉白菜9月出訪捷克

台北故宮人氣王〈翠玉白菜〉即將啟程飛往捷克，北部院區展至8月3日。（照片：台北故宮提供） 中評社台北7月30日電／台北故宮博物院鎮館之寶“翠玉白菜”將於9月11日至12月31日於捷克國家博物館展出，因此自8月4日起，故宮北院將請出白菜家族兩姐妹〈翠玉小白菜〉、〈翠玉白菜花插〉接力代班。



台北故宮鎮院國寶〈翠玉白菜〉繼2014年日本東京國立博物館展出後，睽違11年再度啟程“出差”海外，將於9月11日至12月31日於捷克國家博物館“故宮文物百選及其故事（100 Treasures， 100 stories：treasures from the National Palace Museum）”特展展出，目前還會在北部院區正館302陳列室展出至8月3日。



台北故宮表示，因此在〈翠玉白菜〉赴捷克展出期間，故宮北部院區302陳列室將由“白菜家族”兩位姐妹成員代班。很多人不知道，故宮其實收藏3件造形各異的翠玉白菜，大小、形狀與色澤各具特色。



台北故宮說，8月4日起在故宮北院代班展出的其中一位成員〈翠玉小白菜〉，以翠綠色玉製成，帶有白色斑紋，葉脈以陰刻線條細緻雕出，栩栩如生地呈現菜葉柔軟的質感，菜梗上還雕有一隻小螳螂，巧妙展現自然萬物共生的意趣。



另一件文物〈翠玉白菜花插〉整體呈三角形，菜心中空，推測作為花器使用。翠綠部分為白菜外緣的老葉，葉脈線條粗曠，以深刻刀法刻劃而成，應是18至19世紀的雕刻技法。



同場展出的還有清乾隆〈古稀天子之寶〉與〈八徵耄念之寶〉，是兩件帝王級國寶玉璽，分別體現乾隆皇帝於70歲及80歲時對自身的期許。

