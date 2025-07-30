藍白狂轟護航林錫耀　鄭銘謙氣炸罵亂講

鄭銘謙接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月30日電（記者 張穎齊）網路社群近日流出疑似民進黨前秘書長林錫耀數年前向時任“法務部長”蔡清祥請託關說的“調查局”人事案對話紀錄，引發譁然。中國國民黨籍“立委”王鴻薇、台灣民眾黨籍“立委”林國成30日狂批台“法務部長”鄭銘謙就是政治辦案升官的高官，還護航林錫耀，搞爛台灣司法。鄭銘謙氣炸怒懟，不接受王鴻薇一直用政治角度質疑他，亂講、不接受，王與林國成都不懂。場面氣氛火爆。



網路社群從“dark論壇”流出疑似民進黨前秘書長林錫耀透過Telegram與前“法務部長”蔡清祥、時任“國安會”諮詢委員陳俊麟討論檢察人事對話紀錄，包括喬新北市調查處副處長劉永金等人事案，還至少有9個檔名，包括“法務部政務次長”徐錫祥、台北地檢署檢察長王俊力、廉政署副署長林炤宏、“調查局”官員邱享坤等人。林錫耀則發聲明駁斥是拼湊、偽造、已委託律師提告。



鄭銘謙答詢重申，這是暗網流出來、真假難辨，台灣高等檢查署已正在詳細調查，司法調查總要給點時間，林錫耀已有出來否認，現在就靜待調查。且現在DeepFake深偽、假訊息很多，不談政治個案，只談“法務部”的法案。鄭銘謙更回嗆，請王鴻薇講話要有依據，話不能隨便亂講，沒護航、政治辦案就升官這回事，王鴻薇一直用政治角度干涉、質疑他，他不接受。

