不滿林濁水批沈伯洋　謝志偉反嗆裝神弄鬼

台灣駐德代表謝志偉。（照：謝志偉臉書） 中評社台北7月30日電／726大罷免大失敗，民進黨內部掀起檢討聲浪，針對綠營大老、前“立委”林濁水29日批評綠委沈伯洋“極端疑神疑鬼”，是導致少數罷團志工誇張行為的來源。台灣駐德代表謝志偉發聲力挺沈伯洋，反批林濁水“裝神弄鬼”。



有不少綠營人士對大罷免開砲，林濁水28日點名民進黨“立院”黨團總召柯建銘“全罷戰略”愚蠢，什麼都想要，導致大罷免以零罷收場。29日，林濁水又發文點名沈伯洋，“沈伯洋超努力，很有貢獻？麻煩是，他的極端疑神疑鬼和柯建銘如出一轍，是少數卻備受矚目的一些罷團志工誇張行為的共同來源。”



駐德代表謝志偉今天與昨天都在臉書發文力挺沈伯洋，他說，游盈隆駡沈伯洋“民進黨之恥”，林濁水批Puma“疑神疑鬼”。這兩人，真的不是凡人。凡人都有盲腸，他們還有盲點。強調Puma（沈伯洋）為台灣𡚒不顧身，我們不能讓他孤單，遑論落單？！



沈伯洋昨日在林濁水的貼文下方留言：“前輩，我覺得講話要有根據。就給我一個例子就好，一個就好，請問是哪一件事情我‘極端疑神疑鬼’？然後那些說我是美國間諜和CIA的，叫做有事實根據嗎？整天把我沒有講過的話，塞到我嘴裡，然後說我疑神疑鬼？前輩都不用求證了嗎？”



謝志偉29日在臉書中聲援沈伯洋，“沈伯洋在很多人眼中，是一股難得的清流，不是清流在疑神疑鬼，而是濁水在裝神弄鬼。這是公事，一定要澄清：沈委員在仍是沈教授時就曾以專家學者的身分應邀訪德演講。由於內容紥實、口條清晰、英語流暢，聽者無不對他印象深刻。德國“國會議員”、智庫成員、學者訪台時，我常會推薦他們可和沈伯洋委員就中國對台灣的內部滲透、外部軍演、認知戰等議題交換意見。”

