高雄三元能源爆炸釀災　三百人抗議高喊遷廠

高雄市小港里里長洪世春號召民眾前往台泥旗下三元能源科技高雄鋰電池廠抗議表達不滿。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月30日電（記者 蔣繼平）台泥旗下三元能源科技高雄鋰電池廠14日爆炸起火，因為是台灣首座超級電池工廠，受外界關注。高雄小港居民不滿社區安全受威脅，30日上午集結300人前往高喊“遷廠”、“三元能源滾”。高雄市小港里里長洪世春更不滿地說已過兩週，戴奧辛的味道仍讓居民活在陰影中。廠方最後由三元能源總經理薛人禎出面收下抗議書並鞠躬致歉。



三元能源科技高雄鋰電池廠14日爆炸起火釀15人受傷，目前停工。因不滿社區安全受威脅，小港里里長洪世春30日上午號召居民往工廠門口拉布條抗議，近300人到場訴求遷廠，民進黨籍高雄市議員鄭光峰、無黨籍市議員李順進、以及多名當地里長到場聲援。



三元能源科技為台灣關鍵電芯的大廠，也是目前台灣唯一成功打入國際高端電芯品牌供應鏈，並同時供應超跑、電動機車與無人機等高端應用市場的電芯製造商。



小港居民在抗議現場紛紛綁上白色頭帶，並高舉“台泥傲慢公司”、“反污染要安全”、“抗議危險產業”、“拒絕當部定時炸彈鄰居”、“安全不能妥協”等布條與旗幟，現場人士雖然鼓譟，但未進一步發生衝突。



小港里里長洪世春表示，市府要強力介入，不要放任業者瞎搞，大家希望事情能夠落幕，讓居民可以放心，讓小人不要在臭空氣、爆炸、恐懼中繼續生活下去，因為之前就很感冒，事後又讓人很不爽，真的是很不開心。