台美關稅談判　彭博：特朗普要求台更多投資

台美貿易談判若未有突破，台灣恐面臨高達32%的關稅衝擊。（照：特朗普Truth Social平台） 中評社台北7月30日電／《彭博》報導，美方婉拒賴清德其8月初原訂過境紐約與達拉斯的行程，且隨著8月1日美方對等關稅將上路，台美貿易談判若未有突破，台灣恐面臨高達32％的關稅衝擊。彭博引述的消息人士透露，在日本同意投資美國5500億美元後，美國正要求台灣對美提供更多投資。



根據知情人士透露，特朗普團隊目前僅向台灣提出“最佳稅率關稅”的模糊承諾，並未明示具體稅率數字，台灣方面推測可能與日本獲得的15％稅率相當。同時，美方也要求台灣效法東京，加碼對美投資，作為關稅減免的交換條件。



《彭博》指出，在府方尚未回應置評之際，台灣談判代表已抵美近一週，卻遲遲未有貿易協議消息。報導分析，賴清德政府在任期初期即陷入困境，不僅民調支持度5月已跌至32％，且面對強勢的中國大陸軍事與經濟壓力，其推動“國防”預算擴張的內政計劃也遭遇更大阻力。



台灣官員正在拚命和時間賽跑，力求在周五（8月1日）最後期限到來前達成協議，以避免被美國徵收32％高關稅。如果無法獲得與日本等相同的稅率，賴清德政府與美國之間的關係可能受到更多質疑。



此外，美方傳出可能針對特定半導體產品課徵新一輪關稅，DBS 資深經濟學家馬鐵英指出，儘管台灣掌握晶片供應鏈優勢，短期內能將成本轉嫁給美國客戶，但若美國要求更多晶片產能移轉至美國本土，恐對台灣長期戰略造成結構性衝擊，動搖所謂“矽盾”的防衛概念。