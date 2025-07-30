嘉義暴雨阿里山湧現瀑布　梅山道路成泥流　

嘉義山區多處道路成“瀑布”，水勢洶湧。（照：阿里山代表會副主席汪之龍提供） 中評社嘉義7月30日電／西南氣流持續發威，台灣中南部仍出現顯著降雨，嘉義縣梅山鄉的民宅門口，出現大量泥流，一路從山上沖刷下來，還有溪流變成像是瀑布一樣，至於阿里山達邦公路，也連續出現多個“瀑布”，駕駛開在路上，相當驚險。原本宣布今日正常上班上課的嘉義縣，縣府一早緊急公告，阿里山鄉、番路鄉、大埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉今天停止上班、停止上課。



綜合台媒報導，嘉義山區因連日豪雨，多處道路出現嚴重災情。梅山鄉太和村的民宅門口已被黃色泥流淹沒，水流湍急，多處土石被沖刷。往太平村的36彎道路，特別是第11彎處，水勢洶湧到打在護欄上如同海邊防波堤濺起水花，讓駕駛不敢前行而緊急迴轉。



山區多條溪流已經變成瀑布般傾瀉而下。梅山鄉碧湖村清水溪上游的水流氣勢磅礡，形成如瀑布般的景象。在阿里山達邦公路上，一連串“瀑布”景觀接連出現，加上公路正在維修，使駕駛通行困難。雨勢之大，即使用手機拍攝，雨滴仍然大到清晰可見。



氣象局30號上午7點預報資訊顯示，山區24小時雨量預估上看250毫米，達到停班課標準，嘉義縣政府一早緊急宣布，山區包括阿里山鄉、番路鄉、大埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉停班停課。林業及自然保育署嘉義分署也緊急關閉阿里山國家森林遊樂區、鰲鼓濕地等景點，提醒民眾避免進入山區，注意自身安全。



山路上的駕駛都小心翼翼地行駛，因為許多路面已經淹到腳踝高。縣府呼籲山區居民特別留意安全，避免不必要的外出活動，以防範可能發生的災害。