王世堅：望賴清德以領導人高度請罷團撤案

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月30日電（記者 黃筱筠）民進黨英系中常委王世堅今天出席中常會前受訪，直接表態說，希望面對823罷免投票，賴清德能夠以領導人的高度站出來，寧願得罪罷團的好朋友們，也要很清楚的拜託他們，感謝他們，跟他們說為了團結，社會不應該再撕裂。那請罷團這幾個案的領銜人是不是他們能夠去撤回這個案子。



首波大罷免失敗之後，民進黨今天首度舉行中常會，但大部分中常委都非常低調。



王世堅會前受訪說，這一點是我們黨最困難的決定，因為已經挑戰在即就在眼前。但是如果以大智慧來看，以整體“國家”利益來看，希望面對823罷免投票，賴清德能夠以“國家”領導人的高度站出來，那麼寧願得罪罷團的好朋友們，也要很清楚的拜託他們，感謝他們，跟他們說為了“國家”的團結，社會不應該再撕裂。那請罷團這幾個案的領銜人是不是他們能夠去撤回這個案子。



他也說，撤回這些案子，這並不表示說罷團或者民進黨、任何人是認輸，不是這樣，而是我們不應該再繼續撕裂。



王世堅表示，當我們這7、8個月來對於罷免，社會陷入對立，當大家朝野還在爭吵不休的時候，大陸他們正在整軍精武，正在壯大他們自己，所以他們隨時準備好要來攻打我們。我們怎麼可以還有那片刻的悠閒說來吵吧，來投票吧，來罷免吧，我覺得這個是都不應該有的對我們社會的殘害。他認為不應該在這個社會不要再撕裂，那這是我們反省的第一步，但是這一步其實最困難。



王世堅提及，現在這件事情對社會造成的撕裂跟傷害，他從一開始，記得在去年的中常會一直到今年年初中常會，多次提起、一再發言，認為不應該去做大罷免。那當時他講的話完全沒有受到重視。