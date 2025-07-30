新竹在地畫家特展　楊文科邀共賞藝術瑰寶

新竹縣文化局30日舉辦“歸鄉－蔡蔭棠作品返鄉紀錄特展”開幕活動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月30日電（記者 盧誠輝）新竹縣文化局30日舉辦已故的新竹縣在地畫家蔡蔭棠特展，中國國民黨籍新竹縣長楊文科表示，感謝蔡蔭棠子女無私將父親畫作捐贈給新竹縣政府，這不僅是一場藝術的展示，更是一段橫跨時代與地域、情感與歷史的記憶召喚，他邀請全台民眾一起到新竹縣欣賞蔡蔭棠的藝術瑰寶。



新竹縣文化局30日舉辦“歸鄉－蔡蔭棠作品返鄉紀錄特展”開幕活動，包括中國國民黨籍新竹縣議員林禹佑、蔡志環、鄭美琴、羅仕琦、民進黨籍新竹縣議員楊昌德、蔡蕥瑄、勞動黨籍新竹縣議員羅美文、無黨籍新竹縣議員呂宛庭等人都到場出席。



楊文科指出，蔡蔭棠是新埔鎮的傑出前輩畫家，他的子女蔡世英先生聽到新竹縣要新建美術館後，在前歷史博物館館長廖新田及前亞洲大學附屬現代美術館館長潘𥛮陪同下拜會縣府，表達願意將父親的畫作回歸故鄉，因此今天的“歸鄉”開展非常令人感動。



楊文科提到，縣府團隊經過近一年半與蔡蔭棠家族溝通與努力，獲得蔡蔭棠家族無私捐贈共計707件原作及1500餘封信件、手稿、日記與相冊等文獻檔案的過程，藝術寶藏終於回到家鄉新竹縣。“歸鄉”主題策展，顯示蔡蔭棠家族二十餘年的深切冀盼，也點題藝術作品與文物的終有歸宿，更是明年度文化局三十週年，將推出蔡蔭棠主題大展的預告。



新竹縣文化局表示，蔡蔭棠特展從即日起至8月17日展出，本次展覽以“歸鄉”策劃的意義，傳達出不僅是畫作的圓滿歸鄉，更是見證藝術家生命故事的行動。文化局即將邁入而立之年，籌建新美術館，目的是與全民共享藝術果實，更是藝術創作者與家屬，以及新竹縣美術館，三者秉持保存、傳承文化的共同信念，互相敞開懷抱、信任彼此的合作證明。