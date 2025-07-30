王世堅促撤823罷免　常委喊戰到一兵一卒

王世堅在中常會跟賴清德建議823罷免投票，希望連署人撤案，但遭到中常委反對，賴也表態要堅持走下去。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月30日電（記者 黃筱筠）大罷免大失敗後，民進黨今日首度召開中常會。據轉述，英系中常委、綠委王世堅在賴清德面前發言，希望對於823罷免投票撤案，但“正國會”中常委陳茂松與黨團幹事長吳思瑤則持反對意見，認為在野黨提出的修法違法違“憲法”案不能通過。陳茂松也表態力挺賴清德與“行政院長”卓榮泰。



吳思瑤在王世堅建議之後也說，國民黨提出違法“違憲”的法案部分不可能妥協，民進黨要做得更好，不能落下任何一個人，就算要戰死沙場，也要戰到一兵一卒。另外也要有更多對話，不管跟公民團體或是黨內，都不能落下任何一個人。



王世堅今天在民進黨中常會前表明，要送衛生紙給黨團總召柯建銘，讓柯好好擦屁股。但據轉述，柯建銘也出席中常會，但王在常會並未拿出衛生紙。王世堅在會後再度受訪說，他周五會再把衛生紙帶給柯建銘。



至於柯建銘是否應辭總召？王世堅說，大家認識柯建銘20多年，相信以柯總召的學識、能力、貢獻，有能力看清楚現在政治局勢，男子漢大丈夫敢作敢當，誠懇希望他知所進退、有自知之明，大家認識這麼久，這是我講最重的一句話。



王世堅會後受訪表示，當然有不同意見，想講的有講出來。他認為，現場發言的中常委沒幾位，“但聽起來多數反對我的看法”，只能說贏了口才輸了“國家”，希望大家冷靜想想。



王世堅說，柯總召有來，進去的時候就是柯在報告“國會”狀況，現在就是還有其他議案要討論，主席當然是鼓勵，對於823希望不要灰心，團結一致。他自己發言就是再強調一次看法，就是反對大罷免，整個“國家”的命運不能壓在一場活動上面，如此被曲解，這是太大的賭注。



至於是否應該要更換黨團總召，王世堅說，柯建銘自己知道，他也不是認為有誰適合才這麼說，有能力的人非常多，任何黨都一樣，雖然總召工作艱困，但執政黨有這麼多人才，這不是問題。希望柯建銘不要戀棧，8個字送他，“知所進退，自知之明”。



據轉述，王世堅在賴清德面前發言，希望對於823罷免投票撤案，但“正國會”中常委陳茂松則持反對意見，認為在野黨提出的修法違法違“憲法”案不能通過，也表態力挺賴清德與“行政院長”卓榮泰。



