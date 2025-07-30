豪雨成災官方竟發圖卡自誇　綠委也開轟

台經濟部29日PO出6張圖卡，強調前瞻計畫治水有成。（照片：台經濟部臉書） 中評社台北7月30日電／受到西南氣流影響，南台灣豪雨成災，高雄、屏東多地區30日仍停班停課，但“經濟部”29日卻在臉書PO出6張圖卡，強調前瞻計劃治水有成，讓不少當地人氣炸。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤30日受訪也說“傻眼”，自己看了也生氣，現在是救災、協助災民，“經濟部”要檢討，不要不食人間煙火。



媒體報導，吳思瑤表示，自己看到“經濟部”發這個圖卡，當下也是傻眼，“現在是適合發這個圖卡的時機嗎？”，“經濟部”的同仁們真的要現在要共體時艱，不要這麼不食人間煙火，當災民在第一線承受雨患，大家都還在搶救、復原家園的同時，“經濟部”現在發圖卡的時機點真的是很不好，“我看了都很傻眼，甚至要說看了都生氣”。



吳思瑤認為，站在執政者的角度，過去長久以來不分藍綠執政，都陸續針對治水的預算提出特別預算，治水跨域、跨縣市，需要更高的“國家”資源的挹注，因為大家共同因應的是極端氣候下，需要增進防災治水相關的“國土”韌性，這當然是要做的事。



吳思瑤指出，所以在藍綠執政期間，針對治水的預算，大家都有共識要投入，這幾年來前瞻建設大力的在防災治水的方向，往往看不見的建設更應當做，在災害來臨之前，其實就會看到，像前瞻當時的投入，政策確實是對的方向。



吳思瑤強調，但政策的方向或是成效，真的不應該是現在還在受難的這個當下，時間點不宜，“經濟部”要多檢討。