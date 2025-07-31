中評關注：卓榮泰、柯建銘低調避風頭

民進黨3月曾舉辦“人民是頭家政策宣講會”全台巡迴，卓榮泰當時亮出光劍猛批藍白。（中評社 資料照） 中評社台北7月31日電（記者 鄭羿菲）726大罷免綠營全面潰敗，泛綠陣營進入咎責階段，林右昌辭民進黨秘書長欲替民進黨止血，但台灣社會輿論並不買單，矛頭瞄準民進黨“立法院”黨團總召柯建銘、“行政院長”卓榮泰。柯、卓在726罷免結果揭曉後轉趨低調，從他們的走或留，可觀察到賴清德的下一步。



民進黨推動726大罷免大失敗後，各界都在關注賴清德執政路線對內會否停止“堅壁清野”，爭取與在野黨尋求議案合作。柯建銘、卓榮泰處在黨內咎責的風頭浪尖上，台灣民意基金會董事長游盈隆更以“30多年朋友”開第一槍，建議柯建銘請辭民進黨不分區“立委”與民進黨“立法院”黨團總召，在野黨也要求卓榮泰下台負起政治責任。



各界聚焦柯建銘、卓榮泰，柯建銘在726大罷免失敗後，雖在媒體鏡頭前鞠躬道歉，但連日來並未現身媒體鏡頭前，行事風格轉為低調。



至於卓榮泰，民進黨內“正國會”、湧言會都發聲力挺“賴卓體制”，卓在大罷免後也轉為低調，29日的公開行程也安排整天在水災嚴重的台南市勘災，而726大罷免前，卓對藍白通過的普發現金1萬元態度為“內心交戰”，外傳在大罷免失利後“行政院”也傾向“不提覆議”，若31日最後覆議的期限內，卓榮泰決定不提覆議，或代表是要平民怨，以穩住自己的“閣揆”之位。



在賴清德執政的1年多來，柯建銘、卓榮泰走的是唱雙簧分工執行賴的鬥爭路線，柯負責在“立法院”擋藍白多數下想要通過的議案，並在朝野協商中動輒冗長發言攪局，最後形塑藍白並未採納綠意見、強行通過議案的形象，好讓卓有理由提出覆議、“釋憲”。

