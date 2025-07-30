韓國瑜呼籲台官方　勿犧牲農民保關稅

農訓協會30日舉辦“2025年亞洲農民組織創新與永續國際論壇”。（韓國瑜辦公室提供） 中評社台北7月30日電／傳出民進黨政府將開放農產品市場，換取美國壓低關稅。中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜30日呼籲台官方勿犧牲農民利益換取對美關稅，推動台灣發展不只有半導體，真正應關注的是千萬名基層勞工，只有讓小老百姓得到溫暖、感到幸福，“國家”才會強大。



農訓協會30日舉辦“2025年亞洲農民組織創新與永續國際論壇”，邀集台灣、日本與韓國與學者、專家經驗分享與深入交流。



韓國瑜呼籲政府勿犧牲農民利益換取對美關稅，期盼與日韓農協合作，共同開發具有地方特色的農產品。



韓國瑜致詞表示，民以食為天，農業是“國家”最重要的根本，“國家”有穩定的糧食，才能帶來經濟發展，“國家”應該把農業與農民放在重要的地位。然而台灣、日本、韓國及世界各地的農業環境，現在都面臨極端氣候及美國關稅貿易戰的極大挑戰，宛如兩股海嘯襲捲而來，讓農民組織及農民朋友們飽受巨大壓力。



韓國瑜指出，除了政府推展農業之外，還有一個非常重要的支柱，就是農民組織。農民組織不僅是連結農業生產與消費市場之間的橋樑，更扮演帶領農民持續創新、永續思維，面對各種嚴竣挑戰的關鍵角色。



韓國瑜舉例，像是他所居住的雲林縣農會，推動有機質肥料撒播，提高農產質量及品質，也兼顧農業生態。另外台灣農民也發揮驚奇的創意，像屏東九如鄉農會，投入農業剩餘資源再利用計劃，於去年成立鳳梨葉取纖循環場，將鳳梨莖葉經過處理後，生產出纖維紡織原料，紡織成紗並成功外銷。還有像彰化花壇鄉農會，積極打造“安心、安全、無毒茉莉”品牌，開發茉莉花製成的茶、咖啡、啤酒等新創產品，並成功外銷日本市場，獲得熱烈迴響。還有曾到“立法院”行銷推廣的新北淡水區農會，也非常用心推廣在地的南瓜加工產品，廣受好評。

