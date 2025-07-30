柯建銘搶註冊大罷免大成宮商標　要狠削？

將“大罷免、大成宮”註冊商標，藍委王鴻薇酸，民進黨團總召柯建銘的大罷免其實是政治大生意。（照片：王鴻薇臉書） 中評社台北7月30日電／綠營發起的大罷免726第一波潰敗，24席藍委與停職中的新竹市長高虹安罷免案皆未過關，民進黨“立院”黨團總召柯建銘卻被發現6月5日已悄悄去註冊“大罷免、大成宮”商標。中國國民黨“立委”王鴻薇30日直呼，柯建銘是想發財想瘋了嗎？



媒體人謝寒冰30日在臉書曬出柯建銘的商標註冊圖，只見申請日期為2025年6月5日，商標字樣為“大罷免大成宮”，而申請者就是柯建銘本人，地址則填寫台北市中正區青島東路3號3樓。



對此，謝寒冰表示，之前一直懷疑柯是否老人痴呆，才會每天鬼打牆，“但我發現我錯的離譜！老柯精明到居然把‘大罷免、大成宮’都去註冊商標了，準備狠狠削一票！”



中國國民黨籍“立委”王鴻薇30日在臉書對此開酸，柯建銘的大罷免其實是政治大生意，涵蓋商品不只是一般競選文宣面紙、海報、原子筆，還包括睫毛刷、香爐、水桶、鞋拔、牙刷。



王鴻薇指出，她原本以為柯建銘把大罷免大成宮拿去做商標註冊一事是假消息，沒想到竟然柯建銘是真的去註冊商標。她諷刺表示，柯建銘的大罷免，其實只是政治大生意，且涵蓋商品不是一般競選文宣面紙、海報、原子筆而已，竟然還包括睫毛刷、香爐、水桶、鞋拔、牙刷等商品。



王鴻薇諷刺表示，難道連刷牙、刷睫毛、穿鞋都要唸咒語是嗎？並酸柯建銘“可憐啊，大罷免大失敗，想發財一場空。白忙一場，商標轉眼成笑話”。



據“經濟部”智慧財產局官方網站的“商標檢索系統”查詢，“大罷免 大成宮”6字在今年6月5日申請註冊商標，申請人便是柯建銘，進度顯示目前仍在審查辦理中。柯建銘今對此回應表示，“大罷免、大成宮”是他先喊出來的，若遭對手捷足先登搶註商標，可能就無法使用，“這很單純，就是預防性動作”。