林濁水譏沈伯洋極端疑神疑鬼　吳思瑤反駁

民進黨黨團幹事長吳思瑤。（中評社 資料照） 中評社台北7月30日電／前“立委”林濁水726首波大罷免選後批評民進黨“立委”沈伯洋“極端疑神疑鬼”，是導致少數罷團志工誇張行為的來源。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤30日受訪表示，罷團都對沈伯洋的投入給予正面肯定，林濁水對於罷免行動的參與，沒有那麼第一線，“他的觀察，顯然是有很大的落差”。



對於823罷免。吳思瑤強調，民進黨絕對跟公民同行，奮戰到最後一刻，不會落下任何一個人。甚至民進黨要走在各前面，民進黨承擔更大責任。8月23號的罷免投票，是公民的“憲法”的權利，他們持續的在進行“憲法”給予他們的公民基本權。當公民朋友持續前進的時候，民進黨絕對就是各全面、更全力的投入，這個無庸置疑。



吳思瑤指出，對於林濁水前輩的很多批評，檢討不要只是鎖定在個人，樂見大家給予更多好的建議。對於府院黨黨團的運作，對於民進黨的各項作為提供各種大鳴大放、不設前提，再難聽的話、再猛烈的炮火，我們都能挺住，也該挺住。



吳思瑤說道，如果去走訪所有的罷團，大家都對於沈伯洋的投入給予正面肯定。也許林濁水前輩，對於真正在進行的罷免行動參與沒那麼直接、沒有那麼第一線，所以他的觀察顯然是有很大的落差。



媒體詢問黨內各派系對於“擁賴挺卓”有無共識？吳思瑤則說，黨內各派系的共識是整個府院黨黨團都要沉著應變。對這個體制執政黨該扮演的角色，不樂見大家把究責、檢討或後續要精進的部分，只鎖定在對人的檢討。



她指出，當然每個人都有值得檢討之處，權力更高的人接受的責難和承擔也必然更多。但是在府院黨黨團整體的運作，全面性的檢視更重要。與其說大家共識是挺誰、挺哪個個人，其實是我們要穩住這個政府。