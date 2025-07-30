新竹邀日工匠修神社　邱臣遠盼重現歷史風貌

新竹神社至今已有108年歷史。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月30日電（記者 盧誠輝）新竹神社在1917年興建，是台灣現存社格最高的神社，二次大戰後曾為警備總部、收容所、專勤隊使用，但因年久失修，建物損害嚴重。新竹市政府30日啟動新竹神社修復計劃，特別邀請日本專業古蹟修復工匠團隊進駐。台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠表示，希望能儘快讓新竹神社重現歷史風貌。



新竹神社於1917年日據時期由日本人在新竹市崧嶺路山腰興建，至今已有108年歷史。二次大戰後，台灣光復，新竹神社被當時的國民政府改為警備總部使用，後又改為當時的“警政署”入出境管理局的收容所，俗稱“新竹靖廬”，專門收容大陸籍人士。2001年該處被新竹市政府公告為市定古蹟，後收容所遷移，目前僅剩“移民署”專勤隊進駐。



新竹市政府30日啟動新竹神社修復計劃，特別邀請日本專業古蹟修復工匠團隊進駐擔任顧問，邱臣遠在接見日本古蹟修復團隊時指出，新竹神社不僅是城市記憶的重要一頁，更是台日間的共同歷史見證。這次的修復工程將為未來留下珍貴的文化資產，市府團隊將持續推動古蹟修復與文化保存工作，讓歷史與現代共融，為下一代留下寶貴的資產。



新竹市文化局表示，此次交流活動市府委請台灣藝術大學副教授李長蔚所率領的專業團隊，協助邀請日本株式会社鵤工舎斑鳩作業所代表董事兼宮大工前田世貴、山本瓦工業株式会社工場負責人兼瓦作匠師山本正道，以及古蹟修復專家顧問團隊等，共計六位專業人士參與交流。



新竹市文化局指出，新竹神社現況僅剩社庫、神樂殿、社務所及齋館、繪馬殿四棟尚存，但因修復困難度較高無法一步到位，市府採納文資委員的審查意見，第一期修復工程先進行神樂殿、社務所及齋館、繪馬殿的解體調查，且於修復階段須有日本宮大工等級匠師協助參與。日本匠師及修復團隊此行來台，便是為了協助釐清修復細節，以奠定後續修復工程的專業基礎。