國民黨主席選舉9／1起跑　10／18投票

國民黨組發會主委許宇甄接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月30日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天下午舉行中常會，會中通過新一屆黨主席選舉辦法與選舉時程表。根據規劃，9月1日至5日進行領表、9月4日至5日登記、9月9日公告候選人、9月12日印製海外離島選票，10月4日至10月17日競選、10月18日投票、11月1日召開全代會進行交接。



國民黨組發會主委許宇甄受訪表示，8月23日還有第二波罷免案，所以這段時間還是會以反惡罷的行動為主。



國民黨主席朱立倫四年任期將滿，黨中央規劃進行改選，國民黨今天下午召開中常會，會中順利通過黨主席選舉辦法和相關時程。



許宇甄在中常會後受訪時表示，有關黨主席與黨代表選舉，由於黨章有相關規定，任期為4年，所以經過中常會同意後，已通過黨主席與黨代表的選舉辦法，預計7月31日公告，領表時間為9月1日至5日，登記時間則為9月4、5日，10月18日投開票，全代會則訂於11月1日舉辦。



許宇甄也說，本來外傳是要在9月27日投票，但當天為教師節連假，後續則是因為還有還有中秋節連假、雙十節連假、光復節連假等等，所以最後剩10月18日能夠舉行投票，但這也符合相關規定，並沒有延遲選舉。



對於外界有主席選舉延遲的質疑，許宇甄表示，全黨上下之前都在全力衝刺7月26日的反罷免行動，26日反罷免行動結束後，才在27日啟動這次黨主席選舉相關作業，但也都按照黨章規定時程走。