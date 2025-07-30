德國經濟辦事處組團到訪　盧秀燕邀投資台中

台中市長盧秀燕與德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺交換紀念品。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月30日電（記者 方敬為）德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺（Eva Langerbeck）今天率德國企業代表參訪台中市政府，中國國民黨籍市長盧秀燕接見，當場邀請德商踴躍投資台中，強調面對美國對等關稅難關，可以彼此合作，共同克服，並當場邀請投資台中有成的德商王綏雋（Phylex Ong）擔任市政顧問，深化與德國的連結。



德國經濟辦事處（簡稱德經處）為德國工商總會駐台代表，為德國企業在台拓展業務的首要溝通橋樑。



蘭依樺一行30日赴台中市政府交流，盧秀燕親自接待，包括台中市副市長黃國榮、副秘書長林育鴻、經濟發展局長張峯源、勞工局副局長羅群穆等市府局處首長出席。



盧秀燕首先端出台中代表飲品春水堂珍珠奶茶（Boba Tea）招待德國友人，蘭依樺品嘗直呼驚艷！雙方隨後並交換紀念品，合影留念。



盧秀燕表示，德國是台灣在歐洲最大及全球第8大貿易夥伴、第10大出口市場與第6大進口來源，感謝近年很多德國企業加碼投資台中，雙方有很緊密的貿易關係與互動。她說，台中也是美食之都，是珍珠奶茶發明地，特別以春水堂珍珠奶茶待客。



蘭依樺表示，台中是台灣中部經貿樞紐，許多德企在台中有很好的發展，希望未來定期與台中交流，擴大合作。德國經濟辦事處預定今年10月22日在台中舉辦德國啤酒節，是首次在台北以外城市舉辦，邀請盧秀燕共襄盛舉。