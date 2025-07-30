台“審計部”：美關稅影響出口須因應風險

台“審計部”公布2024年度總決算審核報告。（照片：台“審計部”提供） 中評社台北7月30日電／台美關稅協議即將公布，台“監察院”“審計部”29日公布的“2024年度‘中央政府’總決算審核報告”示警，近3年台灣對美出口比重由15.65%增加至23.44%，躍居為台灣第二大出口市場，去年度對美國出口成長率更達46.08%，對等關稅恐影響台灣出口動能，建議“經濟部”研謀因應可能風險，並持續強化出口貿易動能，輔導業者開拓國際新市場，以帶動台灣出口成長。



“審計部”指出，去年度台灣出口總值4749億餘美元，較前年度增加9.85%，主要係受惠人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）等新興科技應用持續發酵，以及終端需求回溫等影響所致，並自2023年11月起至今年3月止，已連續17個月正成長；但去年度出口的“電子零組件”等11項主要貨品中，除“資通及視聽產品”等3項較前年度成長外，其餘“機械”等8項，均較前年度下滑，其中以“光學及精密儀器”下滑13.19%為最多。



“審計部”提到，2022至2024年度，台灣對中國大陸與香港地區出口比重已由2022年度之38.77%，逐年降至2024年度之31.71%，惟同期間對美國出口比重由15.65%增加至23.44%，躍居為台灣第二大出口市場，去年度對美國出口成長率達46.08%，反觀對歐洲及日本出口則分別下滑8.63%、17.81%。



“審計部”表示，鑑於美國政府針對貿易逆差較高國家或地區要求實施對等關稅，恐影響台灣出口動能，經函請“經濟部”督促研謀因應可能風險，並持續強化出口貿易動能，及加強輔導業者開拓國際新市場，以帶動台灣出口成長。



“經濟部”回覆，將積極推動多元產業規劃於各國參展，並持續協助業者分散市場，加強出口拓銷，帶動經濟穩定成長。