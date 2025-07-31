袁鶴齡：藍白不合則傷　盧秀燕能促藍白合

中興大學“國家政策與公共事務研究所”兼任教授袁鶴齡。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月31日電（記者 方敬為）大罷免726首波落幕，罷團全軍覆沒。中興大學“國家政策與公共事務研究所”兼任教授袁鶴齡接受中評社訪問表示，該結果與明年2026九合一地方選舉有直接連動關係，顯然對民進黨選情很不利，但對國民黨與民眾黨而言，也要認清一件事實，也就是藍白合則兩利，不合則俱傷，2026年藍白如何在地方選舉做適當分配，將是延續在野勝利的關鍵。



袁鶴齡認為，藍白要真正達成合作，需要發揮智慧，他認為，尤其是在野最大黨國民黨方面需要有所妥協，領導黨務的人是關鍵，這次反罷免國民黨籍台中市長盧秀燕發揮促成藍白合的能力，因為盧的姿態相對柔軟，未來若能由盧秀燕擔任黨主席，在未來藍白合作方面，或許可以相對順利。



袁鶴齡，美國德州大學奧斯汀分校政治學博士、美國俄亥俄大學國際事務碩士、東吳大學政治系學士。逢甲大學EMBA兼任教授、中華台商研究學會理事長，曾任台中科技大學教授兼國際事務長等職。



全台24位藍委及新竹市長高虹安罷免案26日投開票，全面被否決。針對罷免結果與2026九合一選舉的連動性，袁鶴齡認為，有正相關，由於這次大罷免是全台等級的大規模選舉，形同是26年地方選舉的提前練兵，最終結果是，藍委全數保住，這對民進黨而言必然是一大警訊。



袁鶴齡指出，這次大罷免投票區域，涵蓋新北、台北、基隆、新竹、台中、南投、雲林、花蓮、台東，集中在藍營執政縣市，這些藍營首長有的2026年要爭取連任，有的要交棒，這次順利催出不同意罷免票，且每個區域都是高於綠營動員的同意罷免票，當然對藍營而言是一劑強心針。



不過，袁鶴齡提到，雖然藍委順利挺過罷免危機，但當中台灣民眾黨的協助也扮演重要角色。從選票結構來看，單靠藍營基本盤，其實正反票數很難拉大，民眾黨的支持者起到左右選情的效果，當然還有不少中間選民的態度展現，可是藍白合仍是致勝主因，所以即使國民黨氣勢起，但2026若無法延續藍白合作，民進黨還是可能坐收漁翁之利。

