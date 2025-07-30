深綠戰將謝志偉內定出任台駐歐盟代表

謝志偉出任台駐德國代表即將滿9年。(照:謝志偉臉書) 中評社台北7月30日電／中央社報導，駐德國代表謝志偉將接任駐歐盟代表，現任駐歐盟代表李淳則預計8月離任。對於外傳“國安會”副秘書長徐斯儉將接任駐美代表，知情人士說，駐美代表俞大㵢目前並無調動規劃。



李淳為財經學者出身，曾任“行政院”經貿談判辦公室副總談判代表。台駐歐盟代表換上深綠背景的謝志偉，受到矚目。



被視為“深綠戰將”的謝志偉在陳水扁、蔡英文執政時期都曾任駐德代表，即將滿9年的任期限制，內定升任駐歐盟代表。



謝志偉駐德期間仍經常在個人臉書評論台灣時事，常有爭議言論，他曾槓上馬英九、狠酸國民黨假“反共的百年老店要被幹掉”。近日綠營發起的大罷免潰敗，與罷團緊密連結的不分區“立委”沈伯洋遭前“立委”林濁水等砲轟，謝志偉連兩天發臉書聲援，大讚沈伯洋在很多人眼中，是一股難得的清流



謝志偉曾任陳水扁時代的駐德代表，並於2016年8月31日由蔡英文延攬，出任駐德代表迄今，即將滿9年的任期限制。



另外，外傳駐美代表將由“國安會”副秘書長徐斯儉接任，由於目前正值台美關稅談判之際，目前還沒有調動規劃。



涉外人士也提到，去年9月，德國2艘軍艦巴登符騰堡號（Baden-Württemberg）巡防艦與法蘭克福號（Frankfurt am Main）補給艦睽違22年穿越台灣海峽，台“外交部”表達台灣樂見各國捍衛台海自由航行權，展現對台海及區域和平穩定的重視。

