台製勇鷹高教機　發動機3年壞148次

勇鷹高教機。（照:台空軍臉書） 中評社台北7月30日電／由漢翔承製的台空軍勇鷹高級教練機陸續交機中，自2021年接裝至今已逾40架，預計66架將於2026年全部交畢。不過，根據“審計部”今天發佈的總決算報告發現，勇鷹機部分無線電機等裝備故障頻傳，甚至有同一件裝備故障超過3次以上。另外勇鷹機的發動機也受損頻繁，3年發生148次故障，影響妥善率。



此外發現，漢翔維修經國號戰機，有部分品項延遲超過6年以上，也影響經國號的妥善率。



空軍以“虹翔三號”為計劃代號採購66架AJT勇鷹高教機，總金額686億元，預計2026年要交機完畢，“審計部”報告指出，到去年10月16日查核日為止，勇鷹機交機37架，由“國防部”與漢翔公司簽訂機隊保修維護合約。



“審計部”發現，勇鷹機從2021年11月交機起，計有112項、648件裝備系統件在保固期間內送修，故障頻率前10項為超／極高頻無線電收發機、左主輪門收放致動器等；同序號裝備故障3次以上者有10項、18件。另有部分品項的維修期程長，甚至達707天也尚未修復。



“審計部”進一步指出，勇鷹機服役期間，所使用的F124發動機頻繁受損，至查核日為止，計有111架次（發動機148次），影響飛機妥善。



台軍方對此回覆表示，空軍以強化產製期間的驗收機制，要求中科院督促漢翔釐清裝備系統頻繁故障原因，並訂定系統件修復期程，每周檢討並優先處理超過90天與急需品項。並透過原廠改善硬體製程、升級軟體版本等，提升修復效率和可靠度。另針對F124發動機頻繁受損問題，空軍已完成發動機損傷調查，要求中科院督導修復並釐清是否有組裝瑕疵。

