賴下令挺罷團　臉書留言喊823再讓你輸一次

針對823大罷免，賴清德下令民進黨公職人員全力支持公民團體。（照：賴清德臉書） 中評社台北7月30日電／民進黨今天舉行中常會，身兼黨主席的賴清德提到，要向罷團致歉，並稱8月23日的罷免投票“民進黨會繼續與每一位在罷區努力的公民並肩同行、要請民進黨中央黨部與各地黨公職，全力支援公民團體”。對此，許多網友湧入賴清德的臉書相關貼文，怒斥“823再讓你輸一次”、“賴皮到一個極致”。



賴清德今天在臉書發文表示，對於罷免投票的結果，許多人心裡有失落、也有遺憾，民進黨做得不夠的地方，自己要承擔所有批評，並向所有投入的公民團體與支持者深深致上歉意。他並提到，公民團體的行動讓台灣的民主更有生命力，也提醒著所有政治人物，必須時時刻刻尊重人民意志，並接受人民的監督，“這是民主政治最根本的責任”。



賴清德強調，面對8月23日即將到來的罷免投票，民進黨會繼續與每一位在罷區努力的公民並肩同行，自己要請民進黨中央黨部與各地黨公職，全力支援公民團體，陪伴大家堅持到最後一刻，一起走完最後一哩路。



網友們也在賴清德的貼文留言，當中不少人留言表達支持，但也有許多人怒嗆“823再讓你輸一次”、“賴皮到一個極致”、“死愛爭，心中無人民的昏君”、“民進黨的使命是打倒60%的雜質，大搞一言堂嗎”、“不好好做事整天想著大罷免，下台”、“不是跟全民道歉嗎”、“所以何時要繼續十講”、“救災重要還是罷免重要”。