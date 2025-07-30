民眾黨8/2恆春公投說明會　號召挺核三延役

民眾黨8月2日將在屏東縣恆春鎮西門廣場舉辦“核三延役公投說明會”。（圖：民眾黨屏東縣黨部臉書） 中評社屏東7月30日電（記者 蔣繼平）綠營掀起的首波726大罷免大失敗，賴清德30日表態823會堅持到最後一刻。針對823將登場7藍委罷免案與“核三延役”公投案，台灣民眾黨8月2日將前往核三廠所在地屏東恆春舉辦公投說明會，預計是千人規模，不僅替公投造勢且持續藍白合作氛圍，可望代表藍營參選屏東縣長的藍委蘇清泉也受邀到場。



7位藍委罷免案與民眾黨提案的“核三延役”公投案投票將在8月23日登場。民眾黨8月2日將在屏東縣恆春鎮西門廣場舉辦“核三延役公投說明會”，由於核三廠就位於恆春，且這場說明會將擴大舉辦，預計號召千人參與，帶起823公投的聲勢。



民眾黨屏東縣黨部30日在臉書公布恆春場次的核三延役公投說明會海報，將有民眾黨主席、黨團總召黃國昌到場領軍，白委林國成、麥玉珍等人出席。此外可望代表國民黨參選明年屏東縣長的藍委蘇清泉也受邀到場助講，延續藍白合作的氛圍。



民眾黨屏東縣黨部主委林育先表示，民眾黨調查有高達70.1%的民眾支持核三廠在通過整體安全評估後恢復運轉，這不是要回頭走核電的老路，而是在能源轉型的過渡階段，守住電力的穩定與“國家”的基本運作，讓台灣不缺電、不失速。



林育先也說，核三廠周邊的恆春、車城、滿州、牡丹等𝟰鄉鎮多數居民都支持核三延役，核三除役後，大量光電板入侵，引發炒地、電力不穩、景觀破壞等新問題，也都受到環團關注。他呼籲鄉親到場參與說明會，共同關注台灣當前的缺電挑戰。