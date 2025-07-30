民眾黨前進朴子賑災　曝迫切需消毒水

飼主擔心豬隻被水淹，只好先將豬隻都趕到地勢較高處。（照片：民眾黨彰化縣黨部提供） 中評社嘉義7月30日電／受低壓帶與西南風影響，雲嘉南地區上次受風災重創尚未完全復原，近日受低壓帶與西南風影響再度遭逢豪雨侵襲，多地災情慘重，台灣民眾黨彰化縣黨部號召黨部幹部組成“關懷行動隊”，迅速展開賑災行動，連2日載送物資到嘉義朴子，也接到民眾反應，為盡速清理家園，迫切急需消毒水。



南台灣再度陷入水患，災民苦不堪言，民眾黨彰化縣黨部“關懷行動隊”不眠不休協助募集物資、搬運載運，在昨日已先行送達首批物資，今日再度馬不停蹄南下嘉義朴子，緊急將來自彰化的愛心物資運抵災區，盼能即時為災民送上實質援助與溫暖關懷，有志工目睹豬圈被大水淹沒，飼主因擔心豬隻被水淹，只好先將豬隻都趕到地勢較高處。



民眾黨彰化縣黨部主委溫宗諭表示，此次賑災行動之所以能迅速啟動，最要感謝黨部幹部與志工夥伴們的無私付出，“大家不眠不休協助募集物資、搬運載運，真的非常辛苦”，展現了跨縣市支援的行動力，也讓嘉義鄉親深刻感受到彰化的熱血與情誼。黨部幹部持續投入支援工作，令人動容。



溫宗諭說，儘管今天水勢已稍退，但接下來災後清理家園的挑戰才正要開始，而且這幾天還是持續有大雨，大家還是要小心，而後續物資需求仍十分龐大。他特別提到，目前最急需的是消毒水，好讓市公所能分送給災民，協助環境清潔與防疫。他也呼籲尚未參與的幹部與熱心民眾持續關注災區現況，踴躍加入支援行列，大家的每一份心力，都是災民最強的後盾，感謝所有伸出援手的朋友！



目前嘉義等地仍持續進行清理與重建，地方政府與民間團體全力投入。溫宗諭也再次呼籲社會各界持續關懷，讓愛心不間斷，協助災區早日恢復元氣、重拾家園。