綠營林錫耀喬司法人事？黃國昌：將提案調查

黃國昌質詢台“法務部長”鄭銘謙時，痛批司法人事腐敗至極。（照：截自“國會”頻道） 中評社台北7月30日電／網路社群23日流出疑似前民進黨祕書長林錫耀透過Telegram與前“法務部長”蔡清祥、時任“國安會”諮詢委員陳俊麟討論檢察高層人事的對話紀錄，引起外界譁然。民眾黨“立委”黃國昌今日質詢“法務部長”鄭銘謙時，痛批司法人事腐敗至極，強調將提案成立調查委員會徹查，國民黨籍“立委”、“立法院”司法法制委員會召委吳宗憲也表態支持。



“立法院”司法法制委員會今日邀請邀請“司法院”、“法務部”等“部會”列席就《犯罪被害人權益保障法》相關議題進行專題報告，同時備質詢。



黃國昌質詢時提到，2017年司改“國是會議”有個非常重要的決議，就是避免執政者以人事控制個案，然而該決議卻沒有落實，竟傳出時任民進黨祕書長林錫耀喬“調查局長”的官位，我們“國家”的司法人事已經腐敗到什麼程度，憑什麼去喬司法人事？



根據《中時新聞網》報導，黃國昌痛批，過去時任民進黨祕書長洪耀福也曾喬公股買賣，把科學城物流送給紅色資本，民進黨中央、民進黨祕書長敗壞“國家”體制，什麼都可以喬，從科學城物流的股權買賣，現在連“調查局長”的官位都可以喬，“民進黨祕書長可以介入司法人事嗎？”



鄭銘謙則強調，目前檢察官的人事就是用票選，這部分本來就是這樣做，而且林錫耀該事件是從暗網流出，真假難辨，所以目前由“高檢署”偵辦調查；台灣高等檢察署檢察長、犯保協會董事長張斗輝則說明，台高檢負責是刑事調查，目前分他案偵辦，但由於偵查不公開，案情不方便說明。



黃國昌指出，過去真偽難辨的時候，檢調都說要辦，2024年大選鄭文燦私密照說是AI深偽、前“立委”羅致政的私密照說是P圖，“但檢調偵辦至今有甚麼東西出來嗎？”，依然一切是秘密，究竟真的假的因涉及個人隱私不能說，“現在是打算這個案子也繼續這樣混嗎？”



他強調，該案臭不可聞，王俊力是偵辦鄭文燦案件的檢察長，他簽結、壓案，結果1個貪汙罪嫌疑人去幫辦他案子的檢察長喬“調查局長”，這件事情會不會太可笑了？我們“國家”的司法人事已經腐敗到什麼程度，雖然現在“國會”調查權被閹割，但自己會正式立案，要求成立調查委員會，這件事一定要徹查到底。