桃捷響應原民日　穿原民服飾免費一周搭機捷

桃園捷運公司響應“原住民族日”，8月1日至7日推出“穿著族服免費乘車”活動。（桃捷公司提供） 中評社桃園7月30日電／8月1日是原住民族日，桃園大眾捷運公司與桃園市政府原住民族行政局，推出一系列原民文化推廣活動，邀請民眾穿上原民服飾搭機場捷運，還與“KIRI國際原住民族文創園區”合作推出專屬優惠，讓旅客在通勤之餘，也能感受南島文化的魅力。



桃園捷運公司攜手桃園市政府原住民族行政局響應“原住民族日”。8月1日到7日，不論民眾是否具有原住民族身份，只要上半身或下半身穿著原住民族傳統服裝或配戴含紋路、圖騰等原民風格的飾品、包包或鞋款，都能不限次數免費搭乘桃園機場捷運。



桃捷公司表示，民眾須於進出機捷各車站閘門時，主動到旅客詢問處，出示裝扮或飾品，經由站務人員確認後，才能免費搭乘機捷。希望利用一年一度的8月1日原住民族日，讓民眾共同體驗原力十足的機捷之旅。



此外，桃捷與原民局串聯“KIRI國際原住民族文創園區”推出延伸優惠。自8月1日至31日，只要穿戴原民服飾、圖騰飾品，或出示機捷一日票、TPASS通勤月票、悠遊卡、一卡通等交通電子票證，即可在園區內14家特色店鋪享有專屬折扣，吃喝玩樂一次滿足。



桃捷公司表示，位於機捷A17領航站對面的KIRI園區，是去年8月啟用的全新文化據點，建築設計融入南島語系與原住民族意象，進駐店家涵蓋文創、潮流、美食與生活選物等，展現多元文化交融的風貌。除了本次活動的優惠店家外，園區內還有原民餐酒館、南島人文主題餐廳、鰻魚料理、燒肉等知名美食餐廳可以用餐。



桃捷公司邀請民眾一起穿戴原民之美，搭乘機捷漫遊沿線景點，走訪KIRI原住民族文創園區、桃園陽光劇場及橫山書法公園。無論是親子家庭、文青旅人或文化愛好者，都能在此享受慢活遊憩氛圍，發掘多元文化魅力與創意生活。