核三公投全台健走　黃國昌號召全民走出來

民眾黨舉行記者會，宣傳核三延役公投投同意。（照：民眾黨提供） 中評社台北7月30日電／台灣民眾黨發起的核三延役公投將於8月23日舉行投票，民眾黨今天宣布將在接下來一個月內，由全台小草協會發起的健走行動，參與者會披上“核三延役投同意”的大毛巾，深入各地舉辦超過40場的健走行動，民眾黨主席黃國昌等人今天也在土城運動場舉辦宣示記者會，共同呼籲，為了台灣的供電穩定發展，核三延役公投請“投同意”。



黃國昌表示，民眾黨“立法院”黨團早在5月推動完成核子反應器設施管制法修正，協助行政部門排除法規障礙，使其能依法展開核三延役的相關作業，然而民進黨政府至今依舊擺爛，“行政院長”卓榮泰甚至悍然表態反對核三延役，完全無視“立法院”決議與社會多數民意。



黃國昌質疑，民進黨一方面嘴巴喊要用更大的民主解決紛爭，一方面又害怕公民投票，從2019年民進黨把公投法鎖回鳥籠之後，現在更視公投為洪水猛獸。黃國昌強調，當行政部門聽不進多數民意時，我們就要遵循賴清德“總統”所說的話，用“更大的民主”，讓政府學會對民意謙卑。



黃國昌說，民進黨過去開的芭樂票，是民眾黨在“立法院”幫他們實現，民進黨不做的，民眾黨來做。今天民眾黨不只在“立法院”推動修法，更走出辦公室、走上街頭，要讓全民看到“我們能文能武，動靜皆宜！”他呼籲大家8月23日站出來“核三延役投同意，為了台灣爭口氣！”



媒體問，823除了有核三延役公投，還有第二波罷免行動，如何讓選民分辨清楚？



黃國昌說，他對於台灣公民社會的智慧是非常有信心的，台灣人民歷經了這麼久民主程序的洗禮，對於投人跟投事，他相信可以清楚分辨出來。他也向關心台灣的公民朋友喊話，民眾黨全體黨公職與所有支持者將全力投入宣傳，希望大家都能出來投票，這一票是為了我們的能源穩定；這一票，是為了我們的能源安全；這一票，是為了我們下一代能夠呼吸新鮮的空氣；這一票，也是為了我們的下一代，能夠健康長大的一票。