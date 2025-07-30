學團籲別做以色列種族滅絕共犯　林佳龍下台

左起台大勞工社長陳昶安、顧問張仲方接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月30日電（記者 張穎齊）巴勒斯坦、以色列交火，以色列在加沙走廊開火波及平民造成嚴重糧食危機，27國聯合譴責以色列立即結束戰爭。台灣大學勞工社30日下午號召約20名學生，赴以色列駐台辦事處門口陳情抗議。台大勞工社社長陳昶安、顧問張仲方向中評社表示，美國總統特朗普表面斥責以色列，實際也是幫兇，都很虛偽，台“外交部”林佳龍護航以色列，也該下台。



台大勞工社30日下午赴以色列駐台辦事處門口，舉辦“以色列駐台辦前抗議種族滅絕、援助武器化”陳抗活動記者會，約20名學生參與，卻有近50名警力維安。以色列駐台辦並未派人接下學生的陳情書。抗議團體帶鐵鍋子和湯匙，大聲敲擊。學生揚言，不排除將會持續號召200、甚或千人來此抗議，埋鍋造飯，要求回應。



學生團體呼籲台“外交部”不要成為種族滅絕、援助武器化的共犯。他們表示，近期台灣駐以色列代表李雅萍承諾，將會捐款以色列的醫院工程項目，然而，巴勒斯坦人長期被排拒在殖民區外，根本難以進入殖民區就醫，而這實際上是假借人道救援，實質上是贊助、協助以色列的屠殺。呼籲以色列停止將食物、藥物與援助當武器，立即並持續停火，保護巴勒斯坦人及援助者生命。



台大勞工社長陳昶安、顧問張仲方活動前接受中評社訪問。陳昶安說，大家要向以色列駐台辦事處的高官們抗議，停止對加沙地區巴勒斯坦人民進行種族清洗、殺戮、鞏固殖民政權，大家要看清以色列的真面目，駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅（Maya Yaron）竟還說以色列是為了保衛國家、不受侵犯。



陳昶安指出，巴勒斯坦人民用不到醫療物資，台“外交部”竟還要擬捐款資助以色列約旦河西岸屯墾區的醫療計劃，台灣是在幫以色列對巴勒斯坦種族屠殺送“彈藥”嗎？台灣要拒絕當以色列的幫兇。他們要求彈劾台灣駐以色列代表李雅萍，並要求草包的“外交部長”林佳龍草下台。

