台大勞工社以色列駐台辦抗議種族屠殺爆口角

台灣大學勞工社號召約20名學生30日赴以色列駐台辦事處門口陳抗。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月30日電（記者 張穎齊）巴勒斯坦、以色列交火，以色列在加沙走廊開火波及平民，出現嚴重的糧食危機，27國聯合譴責以色列立即結束戰爭。台灣大學勞工社號召約20名學生30日赴以色列駐台辦事處門口抗議，痛批以色列進行種族滅絕，應立刻停火。過程中與警方發生口角，警方部署近50名警力，所幸未發生肢體衝突。



抗議活動約進行1小時，以色列駐台辦事處並未派人接下學生的陳情書，只能交給以辦所在的台北世界貿易中心國際貿易大樓管理員代轉。



台大勞工社30日下午赴以色列駐台辦事處門口，舉辦“以色列駐台辦前抗議種族滅絕、援助武器化”陳抗活動記者會，與會的有約20名學生，有包含歐洲、中東、東南亞裔的學生。台大勞工社社長陳昶安等人帶頭喊口號“從教室的街頭！巴勒斯坦要自由！團結勝利！拒當種族滅絕共犯”。



起初學生們在門口準備進行抗議，近50名警力團團圍住學生，維安甚嚴。



經過的民眾、媒體記者全部都被盤問身分。帶頭的警官則用麥克風喊“這裡是集會禁制區，請保持和平理性，到陳抗管制區”！引發一名學生強烈不滿。



該名男學生痛批“大批警方將我們學生團團圍住，就為了保護正在種族屠殺的以色列駐台辦公室！就為了個外國政府，漠視學生陳抗，也漠視巴勒斯坦人民的自由”。



經一名員警居中與學生好言相勸，才停止警方、學生之間口角衝突，學生們則願意配合警方到陳抗區。

