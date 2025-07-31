丁仁方：大罷免失敗仍硬拚　賴將面臨兩困境

南台灣兩岸關係研究學會理事長丁仁方。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月31日電（記者 蔣繼平）第一波大罷免皆未通過變大失敗，賴清德30日定調續推第二波罷免。南台灣兩岸關係研究學會理事長丁仁方接受中評社訪問表示，賴很明確擺出“不反省、不道歉”，也是向黨內其他派系先做警告，且賴手上掌握資源及提名權，黨內敢公開造反的不多，但賴已面臨“後任‘閣揆’難產的困難”，與2026與2028這兩個很大的選舉障礙，都是不爭的事實。



丁仁方，南台灣兩岸關係研究學會理事長，台灣大學政治學系學士、碩士，美國匹茲堡大學公共政策與分析博士。歷任成功大學政治經濟研究所所長、政治系主任、公共事務研究中心主任，去年退休。



丁仁方表示，外界期待看到賴清德最新談話中檢討究責，但賴反而是對公民團體道歉，沒有對人民道歉。可是人民才是多數，公民團體是少數，這就邏輯錯誤。代表賴雖承認25:0的結果，但仍不願被人民監督。沒有選擇與多數民意站在一起，反映出固執剛愎的個性，繼續推動下去等於沒有反省。



丁仁方表示，大罷免會大失敗，主要是反映人民對施政不滿的怨氣，按照民進黨過去習慣，敗選的話主席要辭職，但只究責秘書長林右昌，也不究責民進黨“立院”總召柯建銘，甚至還繼續推823，那到底誰要負責？一個不會反省的政黨與主席，怎會贏得人民支持與肯定。



丁仁方表示，因為罷團總指揮曹興誠不玩了，所以賴清德等於是對公民團體喊話，拉住罷團要一起同行去推823。接下來要觀察說，民進黨內是否認同這種說法，因為民進黨內還是有少數人開槍，但沒有“要角”跳出來，譬如各派系的領袖、民進黨中常委、中評委等等，但看起來不容易。



丁仁方表示，民進黨裡面也會有反彈聲音，但是資源都在賴清德手裡，民進黨派系關鍵在於資源分配，資源還是握在賴清德手裡面。加上年底要進行初選，賴清德仍掌握提名權，派系多少會忌憚，敢公開造反的是少數。今天的民進黨不再是會反省的政黨，已經變成利益掛帥的政黨，不像以前一樣會與多數人民站在一起。

