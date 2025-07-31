中評關注：賴823要硬幹到底　綠基層炸鍋

賴清德30日在民進黨中常會下令823罷免全力支援公民團體。（照片：民進黨提供） 中評社新竹7月31日電（記者 盧誠輝）賴清德30日在民進黨中常會不顧綠委王世堅獨排眾議呼籲8月23日第二波罷免案應撤回，仍下令綠營全體黨公職都要全力支援公民團體。消息傳開後，引起綠營地方基層炸鍋，許多人都認為王世堅才是現在民進黨內唯一清醒的人，因為賴清德選擇硬幹到底的結果，倒楣的還是綠營基層民代，2026恐會更難選。



首波24位國民黨“立委”與停職的新竹市長高虹安罷免案26日投開票，全數遭否決。第二波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括中國國民黨籍“立法委員”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。



這7席遭罷免藍委都是深藍選區，各地罷團補件後才勉強通過門檻。以新竹縣遭罷免藍委林思銘的第二選區為例，2024“立委”選舉，民進黨候選人曾聖凱的得票數，甚至連時代力量候選人王婉諭得票數的一半都不到，讓新竹縣綠營基層叫苦連天，認為應該是時代力量要全力支援才對，因為綠營基層根本叫不動，這從第二階段連署就可以很明顯看出。



綠營地方人士透露，新竹縣二個選區的藍委徐欣瑩和林思銘罷免案第二階段連署原本都不會通過，因為連署狀況真的不好，後來民進黨中央索性放棄罷免徐欣瑩，改而鎖定罷免林思銘，多次到地方召開專案會議，不斷對綠營基層民代施壓，除要求每個人都要有責任配額連署份數外，還要站到第一線去收連署書，讓許多綠營基層民代都相當困擾。



事實上，地方民代靠的多是派系、樁腳和選民服務在支撐，政黨色彩其實並非那麼重要，尤其是地方民代不論是在議會或出席活動，幾乎三天兩頭就會碰到面，大家多是以和為貴，沒有人會想去得罪別人。更何況，罷免投票跟一般選舉有很大差異，比的不是誰比較好，而是要把對方給消滅掉，但這樣只會增加基層民代在地方的仇恨值，吃力不討好。

