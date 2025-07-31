中評關注：朱立倫搭好戲台　盧秀燕上不上？

國民黨主席朱立倫表達了交棒意願。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月31日電（記者 張嘉文）中國國民黨中常會30日通過新一屆主席選舉辦法及時程，將在823的第二波大罷免落幕，9月1日才起跑，時間點對台中市長盧秀燕非常友善，加上黨主席朱立倫30日也正式表態交棒立場，主動對外釋出他無競選連任的意願，等於是把主席選舉這個戲台搭好，剩下的就待盧決定是否上台了。



根據國民黨規劃，主席選舉將在9月1日至5日進行領表、9月4日至5日登記、9月9日公告候選人、9月12日印製海外離島選票，10月4日至10月17日競選、10月18日投票、11月1日召開全代會進行交接。



在726的第一波大罷免遭完封時，原本外傳朱立倫當天就要宣布交棒，但最終朱並沒有這樣做，因此興起一波朱立倫是否因為大罷免成績太好，又起心動念想競選連任的討論。也由於第二波大罷免將在8月23日投票，其中的國民黨“立委”江啟臣、楊瓊瓔和顏寬恆都在台中，是盧秀燕必須力守的責任區，一席都不能掉是最基本的目標。



所以預估盧秀燕在823之前對於主席選舉一事都不會有任何的表態，專心協助藍委渡過大罷免仍是首要。而最關鍵的黨主席選舉領表和登記作業時程是否會訂在823之前，就是觀察朱立倫對於連任一事是否仍有懸念的指標。



最終30日通過的規畫時程為，9月1日至9月5日受理主席選舉領表，9月4日至9月5日登記。這等於給了盧秀燕可以在823罷免落幕後再做出最終決定的時間，剩下的就是盧有無意願的問題。

