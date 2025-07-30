林岱樺喊冤　黨廉政會尚未決議停權否

林岱樺受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月30日電（記者 黃筱筠）民進黨“立委”林岱樺涉詐領助理費案，並遭高雄地檢署起訴，由於事涉高雄市長初選提名，外界關注林是否會遭停權。黨廉政會主委邱駿彥30日晚會議後表示，林岱樺案今天無法做成決議，主要是檢察官起訴最大的重點就是詐領助理費部分，檢察官不相信林岱樺真實雇用助理，檢方覺得是人頭助理。廉政會還要查證究竟雇用這些特定助理是不是真實雇用，今天請林岱樺提供比較詳細證據資料，所以今天沒有決議。



林岱樺抱屈說，“羅織罪名是檢調天職”，她今天有備而來，大約說明了將近一個半小時。



邱駿彥表示，下一次要看林岱樺提供的資料何時過來，看看法院也已經進行準備程序，隨時有新狀況，針對這個案子，已經有隨時開會的準備，只要有新的證據就趕快開會。



她強調，非常感謝廉政會讓她有充分說明機會，她說明三點，首先，針對助理費跟加班費並非報載基金會，基金會她在這部分沒有被起訴；第二，助理費有兩個人，一個人已經往生，閱卷後發現筆錄有重大瑕疵，還有一位助理是她弟妹，有多位證人證明，她實質從事助理公費助理工作；第三，加班費部分，5位助理都在第一時間徵詢都有超額加班事實。這三點自己非常有信心，未來在法院去證明自己清白，非常感謝廉政委員給她機會充分說明。



被問到若停權還是會參選嗎？林岱樺表示，不對假設問題回應。是否從頭到尾都被冤枉？林岱樺也說，確實在調查過程中，會覺得檢調有罪推論，一定是起訴、羅織罪名是檢調天職。非常高興廉政會讓她說明，有利證據多於不利證據，非常有信心在法院中證明清白，感謝廉政委員給予說明機會。



是否覺得被廉政會請來說明與高雄初選有關嗎？林岱樺表示，沒有，今天完全就案情說明，回答各位廉政委員提問。

