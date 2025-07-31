中評關注：派系急宣示效忠　賴要升他了？

賴清德30日中常會表態，要繼續力挺大罷免。（照片：民進黨提供） 中評社台北7月31日電（記者 黃筱筠）賴清德30日在民進黨中常會表態，對於823罷免投票，將力挺罷團到底，不少綠委更強調要戰到一兵一卒。賴清德在中常會提要全力救災，但一方面又要力挺大罷免，兩項訴求充滿矛盾。面對罷團不滿民進黨在726沒有盡全力，民進黨表態823要戰死沙場，賴清德跳下來，那823如果還是被完封，賴是不是要以下台請辭黨主席負責？



726大罷免投票，24席藍委加上遭停職的新竹市長高虹安全被保下。面對罷免大失敗，民進黨至今只有秘書長林右昌請辭負責，連一開始就發起並力挺大罷免的黨團總召柯建銘至今穩如泰山，加上不分區“立委”沈伯洋同樣是大罷免推手，至今也都沒有請辭不分區，還可以指點民進黨在罷免過程中不夠盡力。



賴清德中常會中並沒有檢討黨內任何人，只有批准秘書長林右昌的請辭。接著“正國會”的人馬一面倒的力挺賴清德與“行政院長”卓榮泰，鞏固領導中心，並且力挺大罷免，“正國會”都揚言要戰到最後。“正國會”不分區“立委”王義川還意有所指高喊“不服從令命，滾啦！”似乎暗指英系中常委王世堅。



王世堅希望賴清德建議罷團在823罷免撤案，但卻遭到黨內圍剿。目前新潮流、“正國會”、湧言會等都表態力挺賴清德與卓榮泰繼續領導，只有英系、蘇系目前沒有表態。且隸屬“正國會”秘書長林右昌已經請辭，“正國會”卻還這麼力挺賴，是否接下來“內閣”改組，有可能是林佳龍要接任“閣揆”的位置？這是否也代表英系高雄市長陳其邁已經沒有機會？

