中評專論：罷團綁架進退兩難民進黨不敢不罷

賴清德。(賴清德臉書) 中評社台北7月31日電（評論員 林淑玲）綠營發起的726首波大罷免慘敗，24席藍委與新竹市長罷免案皆未過關，其中18案連25%門檻都沒過。就在各界批判與檢討聲中，賴清德30日卻在民進黨中常會拍板繼續衝，表示823第二波罷免會繼續與公民並肩同行，一起走完最後一哩路，跌破許多人眼鏡。



綠營與罷團726首波大罷免輸到徹底，綠營內部也充斥檢討聲，包括外媒、台媒多直指是賴清德執政重大挫敗，以及罷團行徑太超過招致反感等，民進黨秘書長林右昌已請辭負責。原本各方都在關注賴清德是否辭黨主席，發動大罷免的“立院”總召柯建銘、與罷團緊密連結的沈伯洋是否辭不分區“立委”？“孤鳥型”的綠委王世堅更在中常會主張應撤掉823的第二波7席藍委罷免案。



王世堅還拿出一包衛生紙送柯建銘“自己去擦屁股”，要他好自為之。



就在各界要求檢討，期待賴清德中常會發表自省談話之際，他先簡短為罷免失利道歉，隨即話鋒一轉表示感謝各地的公民團體與支持者，“8月23日的罷免投票，民進黨會繼續與每一位在罷區努力的公民並肩同行。請中央黨部與各地黨公職全力支援公民團體，陪伴大家堅持到最後一刻，一起走完最後一哩路。”



賴清德講完，一堆網民湧進他的臉書，多半是驚呆。第一波已輸那麼慘，823的7位藍委是因罷團連署困難，經過補件才落到第二波。簡單講，包括“立法院副院長”江啟臣在內的7藍委基層實力、區域藍軍實力都比第一波的24席更強。如果沒有意外，7藍委罷免案應都不會過。而且賴清德輸了還要拚下去的態度，也是在幫藍軍反罷催票，效力不亞於之前的“十講”。