高虹安被陳時奮控誣告　今二審改判6個月

無黨籍新竹市長高虹安。（中評社 資料照） 中評社台北7月31日電／停職中的新竹市長高虹安，先前遭旅美教授陳時奮PO文指稱“論文抄襲”，高虹安提告不成，卻反遭陳時奮自訴誣告，一審將高虹安判刑10個月。案經上訴，二審台灣高等法院今天改判6個月徒刑，可上訴。



高虹安因涉詐領助理費，一審被判7年4月徒刑，褫奪公權4年而停職，高院定9月30日行言詞辯論。罷免團體“風城安心上路”發起罷免高女，7月26日投票結果為“同意”8萬6291票，“不同意”12萬4360票，無效票1374票，罷免案結果為“否決”。



高虹安曾在資策會任職，2012年、2013年奉派美國辛辛那提智能維護中心建立合作關係，攻讀辛辛那提大學博士，獲民眾黨提名參選新竹市長時，論文引發抄襲爭議。陳時奮質疑她的博士論文，高告陳加重誹謗，檢方處分陳不起訴，陳自訴她誣告罪。台北地方法院一審審理後，認定高虹安有罪，判刑10月。案件上訴二審。



綜合台媒報導，高等法院二審審理時，高虹安否認犯罪，她主張自己當時提告是反駁陳時奮PO文內容“被指導教授除名”、“李傑不承認有高虹安這個博士生”、“高虹安沒有自己的博士研究”等部分，並未針對學歷、論文等部分提告，所以沒有誣告的犯罪故意與事實。她強調，博士論文引用資策會2篇期刊論文，都是她任職資策會擔任第一作者或共同參與完成，她沒在博論註明出處“確實有疏忽”，但不等於抄襲。



全案於31日宣判，高院仍認定高虹安明知自己論文抄襲，卻仍刻意提告妨害名譽，確實有誣告故意，成立本罪。但考量高虹安的犯後態度，高院改判高虹安有期徒刑。可上訴。



本案若因此確定，高虹安雖獲判6月以下刑期，但因誣告罪本刑超過5年，即便宣告6月以下刑期，仍不得易科罰金。不過高虹安仍可以請求執行的地檢署審酌，讓她易服社會勞動服務，不用進監獄服刑；但若檢方不同意讓她易服社會勞動服務，高虹安就必須入監獄服刑。