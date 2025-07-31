台突放寬美水產品進口　官員稱與關稅無關

台“衛福部政務次長”林靜儀（左）接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月31日電（記者 張穎齊）台美關稅談判結果8月1日將揭曉，台“衛生福利部”政食藥署30日突公布美國水產品“通過系統性查核程序”，未來包括魚類、甲殼類與調製魚類等產品，只要檢附美國官方證明文件，即可申請輸台。此措施引發外界聯想是否與關稅談判相關？台“衛福部政務次長”林靜儀31日表示，兩者並無關聯，強調該機制自2018年即已建立，並非因應近期關稅議題而啟動。



食藥署公告指出，美國水產品通過系統性查核程序，自今年8月12日起，凡輸入美國水產品HS codes 03、1604、1605且輸入規定為F01或F02者，貿易代碼HS03、1604、1605，分別為“魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物”，“已調製魚類及魚子醬”，及“調製、冷藏、罐頭蝦及螃蟹”，逐批檢附美國國家海洋暨大氣總署之輸台灣水產品官方證明文件，向食藥署申請輸入查驗，查驗符合規定後始得輸入。食藥署表示，輸入HS codes 0307章節項下號列之美國貝類產品時，所檢附之前述官方證明文件，仍應依“衛生福利部”2017年10月31日衛授食字第1061302493號令，含有貝類產品捕撈或養殖地之資訊。



“立法院”社會福利及衛生環境委員會31日邀請“衛生福利部”長邱泰源（因院會請假到11點、林靜儀代）就“因應2026失智症防治照護政策綱領2.0升級3.0，盤點、檢討及精進台灣失智症預防、照護、用藥等政策”進行專題報告並備質詢，輪值召委為民進黨籍“立委”劉建國。



林靜儀會前受訪時表示，美國水產品的系統性查核機制自2018年即已施行，早已適用於包括肉品、水產品等類別，主要目的是提升輸入流程便利性與食品安全認證效率，並非因應近期關稅談判所採取的應變措施。