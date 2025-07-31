王世堅再呼籲：不應被罷團政治綁架感情勒索

王世堅今天在呼籲不應該被公民團體政治綁架。（中評社 資料照） 中評社台北7月31日電（記者 黃筱筠）726罷免民進黨失利，民進黨應系“立委”王世堅昨30日帶了一包衛生紙到中常會，說是要送給黨團總召柯建銘“擦屁股”，並呼籲撤回823罷免案，卻遭同黨同志王義川反嗆“不服從命令的，滾啦！”不分區“立委”林楚茵更嗆“吃裡扒外，慢走不送！”王世堅今天上午受訪時表示，自己不會退黨，理念還是跟民進黨一致。他也說，跟公民之間關係要互相體諒，不應該被政治綁架、感情勒索。



王世堅今天在“立院”受訪時表示，對於王義川的批評並不以為意，自己畢竟在民進黨待的比較久，看得也比較深遠，他們還年輕，又是不分區，對黨的命令必須謹慎堅持，大家都是好同事，對他們的說法完全不在意。



王世堅表示，撤回823罷免案是“國家”層級的重要大事，身為執政黨要有心胸氣度，賴清德是領導人，心胸氣度要高於其他從政者，不要去受民間團體過度的影響。當然很佩服公民團體堅持銳利眼光，發現“國會”的問題，也希望用熱情參與改變朝野對立結構不同，但所謂的改變可以有很多方式，結構不同可以用合縱連橫，下一次選舉來改變，或朝野協商，同樣的問題有不同的方向角度，要用不撕裂“國家”社會，能更團結的做法。



被網友稱為是民進黨的良心，王世堅表示，很多支持者很多民眾，支持民進黨但從來沒加入，因為認為不一定要加入政黨，他們只是出錢出力心向民進黨。賴清德主席說與公民同行，柯建銘總召表示退無可退，那是他們的看法，跟公民團體間的相處要互相學習瞭解彼此處境，互相體諒，不能單方面被政治綁架、感情勒索，就像好朋友之間親人之間感情勒索，怎麼樣的口號就怎麼樣做，社會上有太多民眾跟自己一樣，都認為不要再撕裂，解決朝小野大有很多做法。