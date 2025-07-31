台經院：台6月製造業景氣亮衰退藍燈

台經院公布6月製造業景氣燈號為代表景氣衰退的藍燈，信號值為9.41分。（照片：台經院提供） 中評社台北7月31日電／台灣經濟研究院31日公布6月製造業景氣燈號，再度亮出代表景氣衰退的藍燈，信號值為9.41分，較5月修正後的9.34分增加0.07分。台經院指出，台美關稅談判以及美國對半導體業啟動的232條款，影響未來製造業前景。



台經院指出，美中達成關稅協議後，兩國製造業隨著採購恢復及產能擴張，PMI指數均較上月明顯回升，不過，整體指標仍處於景氣緊縮區間；歐元區因關稅豁免期結束導致工業信心下滑，顯示全球製造業景氣復甦力道仍顯不足。



台經院說，台灣方面，受惠於人工智慧、高效能運算與雲端服務應用需求強勁，外銷訂單年增幅持續擴大，傳統產業受貿易保護主義升溫、新台幣較上年同期大幅升值及同業低價競爭等不利因素影響，部分抵銷出口與生產指數增幅，也拖累原物料投入與售價等面向指標表現。股市方面，因中東緊張情勢緩和及美國科技股上漲，台灣股市呈現價量齊揚，帶動經營環境面指標改善。



整體而言，台經院說明，6月製造業景氣信號值較5月微幅增加，主要是因為台股價量齊漲推升經營環境面指標表現，而6月新台幣匯率較去年同期大幅升值，生產者物價年減幅隨之擴大，使得以美元計價的產品售價或營收下滑，壓縮出口導向產業獲利空間，影響售價面指標表現。



台經院表示，受美國關稅政策影響，下遊客戶提前拉貨，帶動資通與視聽產品及電子零組件出口增幅維持高檔；機械、基本金屬、塑橡膠及化學品等傳產類表現疲軟，抵銷部分出口成長動能，以新台幣計價的進口年增幅也比5月明顯縮小，加上製造業生產指數增幅收斂，影響原物料投入面指標，所以6月製造業景氣燈號續為代表景氣衰退的藍燈。



進一步針對細部產業觀察，台經院表示，化學材料方面，國際油價年增率下滑，導致石化產品售價承壓，部分產品價格同步走弱，加上海外同業低價競爭激烈，出口、外銷訂單及生產等指數年增率表現不佳，拖累售價與原物料投入等面向指標表現，6月本產業景氣燈號續為代表衰退的藍燈。



電腦、電子產品及光學製品業方面，台經院說明，美國對等關稅暫緩將屆，下遊客戶備貨動能仍強，不過，出口年增率較上月減緩，加上新台幣兌美元匯率較去年同期大幅升值，使得生產者物價年減幅擴大，影響需求面與售價面指標表現，6月本產業景氣燈號由代表持平的綠燈，轉為代表低迷的黃藍燈。



展望未來，台經院認為，台美關稅談判結果將成為影響製造業前景的關鍵變數之一，加上美國對半導體及其下游產品啟動232條款“國安”調查，後續如果加徵關稅，將會推升終端產品售價、抑制需求，進而衝擊台灣資通訊產品出口表現。



台經院指出，製造業業者除了面對中國大陸市場需求減弱，產品也可能將在第三地遭遇中國大陸低價競爭，進而加劇業者營運壓力。因此，台經院認為，製造業正面對詭譎多變的經貿情勢，應審慎因應未來潛在風險與挑戰，以維持製造業整體表現。