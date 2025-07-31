吳思瑤嗆王世堅拋下公民　民進黨做不到

綠委吳思瑤、陳培瑜受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月31日電（記者 黃筱筠）針對民進黨英系“立委”王世堅30日在中常會建議罷團撤銷823罷免案，王還準備一包衛生紙要送給黨團總召柯建銘，但卻遭到黨內圍剿。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪則說，沒有人對“世堅大哥”開砲，是王世堅對黨開砲。很遺憾民意代表怎麼說要拋下人民，對於人民的期待不要只是選票導向，很多人是弱勢少數意見更要聆聽，如果代議士要拒絕公民，“也許他做得到，但民進黨人做不到”。



吳思瑤受訪說她還是稱“世堅大哥”，民進黨可以大鳴大放，但大是大非要堅守，就算823罷免投票無比困難，要更加倍投入。



王世堅昨日受訪提到嗆聲委員是年輕不分區“立委”不以為意，吳思瑤也替嗆王的綠委說話，“立委”沒有分大小、不分區，也沒有因為不分區就不理人民。哪些人積極、哪些投入是零，可以更真切看到執行面，提供的意見更有參考價值，參與度很低的話，會有偏離事實的評論，王世堅再努力一點，今天結局可能不一樣。



對於賴清德表態823再戰，媒體人黃暐瀚則認為應該停止，吳思瑤重申，不會落下任何一個人，人民有權利發動罷免，珍惜公民對民主的努力，知道很多人不看好且唱衰。尤其是藍營雙主場很難打，“立委”與市長都是國民黨執政，罷免對挑戰者突圍很難，但不代表我們不值得努力，不代表要拋下公民，民進黨從來不是碰到困境就放棄。



黨團書記長陳培瑜表示，他們昨天舉行罷團客廳會，也是舒壓會，王世堅如果有來聽客廳會的話，很有可能會改觀。某天要站路口王鴻薇罷團志工累到昏倒，頭因此逢了9針，但是志工還是持續來。罷團不是迎合民進黨，但民進黨能回應他們的需求，同步規劃823的時候，也要檢視726創傷。現在有更多中間選民站出來看到藍白染紅，台灣是不是沒有下一次選舉，這是罷團真實的故事。