罷免前夕　環團指控顏寬恒家族破壞生態

環保團體在台中市府廣場舉牌抗議“通和產業園區開發案”。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月31日電（記者 方敬為）中部多個環保團體今天赴台中市政府舉牌抗議，指控位在台中清水區的“通和產業園區開發案”不符規定，市府卻受理申請，該開發土地使用區分為農牧用地，不應做為產業園區使用，更指出，該開發公司與前“立委”、鎮瀾宮董事長顏清標交好，點名顏清標兒子、藍委顏寬恒應出面表態。顏8月23日面臨罷免案挑戰，環團此刻動作，引人聯想。



第二波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括國民黨“立委”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三延役公投。賴清德昨已在民進黨中常會表態，823罷免與公民同行，一起走完最後一哩路。



監督施政聯盟、台灣生態學會、台灣護樹團體聯盟等環保團體協同大肚、清水一帶農民居民和時代力量台中市黨部，31日上午到台中市政府前抗議，反對位於清泉崗機場北邊的“通和產業園區開發案”，要求市府退回開發申請，並駁回環評。



監督施政聯盟執行長許心欣指出，通和產業園區開發案近20公頃的基地就是三年前的清泉崗產業園區案，當時因為鄰近清泉崗機場，未經軍方先審就環評，引發安全疑慮，而且還有切割環頸雉棲地、地下水權以農充工等爭議，最後業者未於期限內補件而遭經發局退件。沒想到業者不死心，更名闖關，去年再度送件，在眾人不知情的情況下，已悄悄通過二次環評初審。



時代力量台中市黨部執行長鄒明諺表示，通和產業園區開發案與2022年時的清泉崗產業園區開發範圍及面積雷同，如今更名換個開發案再度闖關。當年開發單位“創利開發公司”遭刑事告發涉嫌造假環評書內容，該公司監察人與本次開發單位“玖鼎資產有限公司”負責人皆為王松山跟顏清標是好友，兩次近乎雷同的開發案為何能再度闖關環評，呼籲市府退回開發案申請，勿縱容地方派系不當開發土地。



台灣護樹團體聯盟理事長張美惠並直接點名顏寬恒，要求出面表態，否則若像民進黨嘴巴喊著愛台灣，結果卻在做破壞台灣環境生態的事，選民一定會用選票教訓你！不能只因為顏家要賺錢，就要犧牲全民的環境生態。