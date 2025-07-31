吳思瑤批藍白為柯案考察北所　怒轟黃國昌

綠委吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月31日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪主動說明，中國國民黨與台灣民眾黨“立委”一同安排司法及法制委員會考察台北看守所。她指出，今天司法法制委員會去北所考察，凸顯延會沒有正當性，拿考察墊檔再度上演。他們不反對考察，但需要有主題與正當性。民眾黨主席黃國昌今天去北所考察是關心體制政策，還是因為個案民眾黨前主席柯文哲，要為難北所執法人員。



“立法院”司法及法制委員會今天赴台北看守所考察，包括民眾黨“立委”黃國昌、張啟楷及國民黨“立委”吳宗憲都將前往。由於民眾黨前主席柯文哲日前甫被續押，綠營質疑，此舉恐有施壓北所之嫌。



吳思瑤說，藍白安排考察說要瞭解戒護比與人力獄政，但是6月16日司法委員會就有用這個主題專題報告，今天是延伸實地考察。而看看6月16日當天主題，如何改善獄所環境，黃國昌當天完全質詢與戒護無關，都在罵前“監察院”秘書長李俊俋公務車的事情。



吳思瑤還說，而“腳尾昌”名號，就是當天拿出偵訊示範帶事件，黃國昌當天根本沒關心獄政問題，但今天去考察還是作秀，是關心體制政策，還是要因為個案柯文哲，要來北所為難執法人員。



吳思瑤還說，黃國昌進化很快，除了用自製光碟，黃國昌才能自我超越，竟然用暗網資料在質詢台質詢官員。讓“法務部長”鄭銘謙很為難，每一次都要提醒委員不應該公開這些，因為內容真偽難辨。對於部長提示與提醒，黃國昌根本不在乎。



她指出，暗網資料本身真偽、可信度大有問題，“國會議員”拿這些資料沒有具體根據，直接拿來質詢，質疑有不當關說，黃國昌不負責任指控與扣帽子，讓司法委員會很可悲，還妨害司法委員會。