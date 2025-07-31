4千億美元換關稅？傅崐萁：搬空三代努力

國民黨團總召傅崐萁接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月31日電（記者 張穎齊）台美關稅談判將於8月1日揭曉，傳出台灣端出4千億美元投資換爭取15%關稅。中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁31日表示，台灣已有5800億美元外匯存底買美債，近兆美元都要給美國，“中華民國”自1949年國民政府撤退來台、三代人辛苦建立的本錢，一夕之間全部搬空？人民承受得起？



美國對等關稅大限逼近，台美談判進入最後倒數，“行政院”透露，副院長鄭麗君仍在華府磋商，努力到最後一刻。媒體報導，台灣端出上看4千億美元的對美投資金額，盼爭取與日本、韓國齊平的15%稅率，引起譁然。



傅崐萁31日赴“立法院”內政委員會要主持朝野黨團協商前受訪，記者詢問此議題，傅崐萁回應，嚴重影響台灣經濟發展，台灣已有5800億美元外匯存底購買美債，台灣承受得了嗎？現在又要投資4千億美元，這是大動盪、大寒冬，影響家底。



傅崐萁說，將台灣近兆美元家底搬走給美國，台灣還剩下什麼？他呼籲繼續重啟與美國的談判，讓美國瞭解台灣每筆出超都是非常辛苦，台灣人苦幹實幹，賺取微薄的利潤，台灣有85%是外銷產業，若貿然答應投資美國，會影響整體貿易問題。



傅崐萁說，台灣也已投資了台積電，請政府全面考量，美國是重要夥伴，協助台灣也是事實，但台灣有能力完成這項鉅額投資嗎？“國家”、企業、人民承受得起？“中華民國”自1949年國民政府撤退來台，花了三代人、70年打造的根基，一朝一夕就被搬空。



傅崐萁也提到，26日大罷免已成過去，呼籲賴清德、民進黨慎思，拯救經濟、救災最重要，國民黨團也尊重“行政院”，盡快撫平傷痕並團結，否則台灣人承受不住。