在野大聯盟轟綠　中東政策淪美國應聲蟲

黨外在野大聯盟召開記者會，譴責台灣承諾在以色列屯墾區投入捐款建設醫療中心。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月31日電（記者 張嘉文）以色列與巴勒斯坦戰火仍在延燒，傳出台灣承諾在以色列屯墾區投入捐款建設醫療中心的消息，引發爭議。由中國國民黨前“立委”鄭麗文號召的黨外在野大聯盟今天召開記者會，發表四點聲明嚴正譴責“賴政府”。鄭在其中提到，民進黨政府此舉一昧地迎合美國一意孤行的中東政策，是對“我方”外交自主性的踐踏，維繫對美關係固然有重要性，但這絕不意味著台必須在所有議題上，都成為美國的應聲蟲。



四點譴責聲明包括一、此舉公然違背國際法，將使台灣淪為非法占領之共犯；二、此乃可恥的政治交換，以國家格調換取虛假支持；三、此為短視的強權附庸，拋棄台灣外交自主性；四、此為對台灣內需的公然背叛，漠視內部民生需求。



在野大聯盟要求，一、民進黨政府必須懸崖勒馬，立即停止所有與非法屯墾區的接觸，並為其嚴重錯誤的政策方向，向全體民眾做深深的道歉。申明“我方”支持聯合國大會2024年9月18日的決議（大會第十屆緊急特別會議），拒絕為以色列在巴勒斯坦的任何殖民占領行為背書；二、“中華民國”政府不應對任何以色列非法屯墾區，進行任何形式的資金援助、技術合作或官方接觸。立即停止“外交部”所有與以色列非法屯墾區相關的交流計劃與援助預算。

