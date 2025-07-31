韓國瑜、日議員談台日大選　江啟臣問關稅

韓國瑜與日本眾議員、國民民主黨青年局長淺野哲握手。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月31日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜、副院長江啟臣31日會晤日本國民民主黨青年局一行9人，韓國瑜與日本眾議員、青年局長淺野哲相互提到台日最近都經過大選，台灣是大罷免、日本是參議院大選變天，彼此都憂心。江啟臣更問淺野哲關於日本關稅，互道關心。



韓國瑜31日於“立法院長”會客室會見日本國民民主黨青年局一行9人，與會的有江啟臣、國民黨籍“立委”翁曉玲、民進黨籍“立委”陳冠廷、“外交部”台灣日本關係協會副秘書長林郁慧、日本國民民主黨青年局長淺野哲、同黨參議員伊藤孝惠、田村麻美、眾議員長友慎治、深作光輝、日野紗里亞等。



江啟臣提到到場，與日方寒暄，江啟臣更直接問淺野哲說，很關心8月1日台灣關稅率要公布，日本是確定15%？淺野哲回應沒錯後，因韓國瑜旋即到場，打斷對話，互動合影。



韓國瑜致詞表示，他知道日本參議院剛大選完，台灣是大罷免剛結束，最近國際上、台日都有地震、颱風，台日的政壇也是地震、颱風、大變化，台日都經歷了，但台日的“國會議員”都不會忘記選民所託付，繼續服務，這是莫大的榮幸與責任。



韓國瑜說，台日都有同樣信念，期待國民民主黨青年局參、眾議員們在日本國會表現。台“立法院”有85名“立委”都參加了台日“國會議員”聯誼會。最後韓又開玩笑說，他頭髮長都長在江啟臣頭上，“立院”希望能組團去大阪參加萬國博覽會。日議員們聽了都哈哈笑。