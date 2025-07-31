台中暴雨成災　盧秀燕改行程急勘災

大雨成災，台中市長盧秀燕赴災區視察。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月31日電（記者 方敬為）受到西南氣流及颱風外圍環流影響，台灣中南部連日暴雨成災，台中市今天上午豪雨不斷，多地出現積淹水災情，太平、霧峰山區更出現土石流導致道路中斷，市府地下停車場也拉起防閘門，淹水還一度漫進停車場，國民黨籍市長盧秀燕原定出席雲門舞集台中公演宣傳活動，臨時更改行程前往勘災，指揮市府有關單位掌握各地淹水情況全力投入救災。



氣象署31日對苗栗以南11縣市發布豪雨特報，其中台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣慎防“超大豪雨”，台中市區雨彈狂襲，道路出現多處積淹水，就連平時不易淹水的台中市政府周邊道路也排水不及，府會園道地下停車場出入口淹水近50公分，還一度漫進地下室。



北屯、太平、霧峰等山區路段也出現土石流等災情，尤其太平區時雨量達73.5毫米，造成太平區竹村路、豐原區東陽路、北屯區東山路清水巷及霧峰區民生路等路段，陸續土石崩落，市府建設局接獲通報後，隨即派員搶修，也呼籲市民儘量減少進入山區。



盧秀燕31日上午原安排出席雲門舞集台中戶外公演《毛月亮》記者會，臨時更改行程去勘災，改由副市長鄭照新代表出席。盧秀燕赴太平區竹村里視察道路搶修情況，此外，太平區30日深夜並發生民宅火警，導致2死3命危，盧秀燕也到場視察，並關心受難家屬。