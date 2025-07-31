再投四千億美元？陳玉珍：跪了美國還不滿意

陳玉珍受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月31日電（記者 黃筱筠）美國總統特朗普30日宣布對韓國徵收15%的關稅，低於先前揚言祭出的25%。韓國總統李在明今天證實韓美關稅磋商達成協議。中國國民黨“立委”陳玉珍今天受訪表示，傳出美國要台灣再投資4000億美元，這是什麼概念？4000億元美元就是新台幣12兆，是我們4年的中央總預算，難道要把4年中央總預算都拿去投資美國嗎？



她還說，而且不止如此，我們還送台積電投資2千億美元，還要投資天然氣管道110億美元，那就6100多億美元，還要開放農產品、水產品、汽車等產業，美國是永無止境的軟土深掘，已經跪了，還是要給更多，沒有給你更好條件，越退只會讓人覺得越軟弱。



李在明今天在臉書發文說，韓美經貿協議中包括建立規模為3500億美元的基金，這將鞏固兩國戰略產業合作基礎，助韓國企業進入美國造船、半導體、二次電池、生物和能源市場。基金中的1500億美元將專門用於造船合作計劃，將為韓國企業進軍美國造船業提供堅強後盾。



陳玉珍說，現在傳出美國要台灣投資4000億美元，那是什麼概念，我們一年中央總預算是3兆，4000億元美元就是新台幣12兆，那是4年總預算。把整個“中華民國”4年總預算丟在美國一個地方，施政、談判是這樣的嗎？

