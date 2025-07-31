註冊大罷免大成宮　陳玉珍：比照白委辭職

藍委陳玉珍。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月31日電（記者 黃筱筠）民進黨“立院”黨團總召柯建銘30日被發現，將“大罷免大成宮”註冊為商標，引發外界熱議。中國國民黨“立委”陳玉珍今天受訪指出，大家標準一致就好，以前台灣民眾黨“立委”吳春城註冊壯世代，被民進黨批評之後，吳辭了不分區“立委”。民進黨批評吳謀利，但是吳說沒有要謀利，這和柯建銘一樣說法，但吳辭了“立委”，一樣標準的話應該要請辭不分區，民進黨就同樣要求柯建銘就好。



根據“經濟部”智慧財產局官方網站的“商標檢索系統”查詢，可以發現“大罷免大成宮”6字，已於今年6月5日申請註冊商標，申請人為柯建銘，地址為台北市中正區青島東路3樓3號，申請案號為114038463，商品/服務名稱為：紙板、紙製裝飾用標語、紙製雕像、商標指標貼、面紙、衛生紙、書刊、原子筆、桌曆和保鮮膜等，另外，根據進度顯示，目前仍在審查辦理中。



媒體詢問柯建銘註冊大罷免大成宮商標，中廣董事長趙少康也註冊戰鬥藍，陳玉珍表示，大家標準一致就好，以前吳春城註冊壯世代，被民進黨批評還辭不分區。柯建銘跟吳春城一樣說法，說沒有要謀利，但吳還是辭了“立委”，同要要求柯建銘就好。至於趙少康沒有不分區“立委”職位，沒辦法要求辭什麼。



民進黨“立法院”黨團書記長陳培瑜表示，註冊商標是一個動作，但有沒有盈利？柯說過去、未來都不會盈利，到現在都沒有對做文宣的人收費。國民黨如果喜歡這6個字，歡迎國民黨、民眾黨通通年拿去用，柯建銘會免費授權給大家用。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤還說，註冊商標這件事情是某人想要了解、申請才會知道，她質疑國民黨“立委”王鴻薇怎麼會知道。