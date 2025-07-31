誣告官司敗訴二審判6月　高虹安：依法上訴

新竹市長高虹安。（中評社 資料照) 中評社台北7月31日電／停職中的新竹市長高虹安與旅美教授陳時奮（筆名：翁達瑞）的誣告官司，今天二審宣判，高院仍認定高虹安有罪，改判6月，可上訴。對此結果，高虹安表示深感遺憾，將在收到判決書後依法提起上訴，祈求司法能還給自己公道。



陳時奮對此結果表示，高虹安剛通過民意審判，但司法審判仍然認定她有罪。兩者的落差是台灣社會必須面對的問題。



高虹安因涉詐領助理費，一審被判7年4月徒刑，褫奪公權4年而停職，高院定9月30日行言詞辯論。罷免團體“風城安心上路”發起罷免高女，7月26日投票結果為“同意”8萬6291票，“不同意”12萬4360票，無效票1374票，罷免案結果為“否決”。



綜合台媒報導，高虹安指出，自己的博士論文早已經過美國母校審查後，兩次來函明確告知我的博士論文沒有研究不當；她強調，向檢方提出告訴期間，陳述完全基於事實，並無虛偽或誤導之意，更從未有誣告他人的犯意或行為。



高虹安表示無法認同判決結果，將於收到判決書後依法提起上訴，祈求司法能還給我公道。



陳時奮在臉書發文寫道：“高院宣判了，高虹安的誣告罪仍然成立，但刑期由十個月減為六個月。高虹安剛通過民意審判，但司法審判仍然認定她有罪。兩者的落差是台灣社會必須面對的問題。這起司法糾紛始於2021年。四年來，我受盡抹黑與攻擊，砲火來自前方的對手與後方的隊友。我撐住了！這就是學者‘窮追不捨’的精神，目的在實現社會的公平正義。”